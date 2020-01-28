«Черные ящики» и тела погибших были найдены на месте крушения самолета США в Афганистане

Американские власти рассказали об обнаружении «черных ящиков» на месте крушения самолета США Bombardier E-11A в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что также на месте авиакатастрофы в провинции Газни были обнаружены тела двух погибших.

Представитель военных сил США в Афганистане Сонни Леджеетт снова подчеркнул, что американские власти не располагают данными о том, что причиной крушения самолета был вражеский огонь.

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