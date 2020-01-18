Минобороны: в обострении ситуации в Идлибе виноваты боевики
Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, организация запрещена в России), виновны в обострении ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова.
Как известно, группа боевиков численностью до 50 человек с использованием военной техники в пятницу, 17 января, напала на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф.
«Основную ответственность за обострение ситуации несет террористическая группировка ХТШ,» — сказал Боренков.
Он добавил, что в Идлибе ее численность без учета иностранных наемников насчитывает не менее 20 тысяч боевиков.
Генерал также отметил, что террористические группировки пытаются дестабилизировать обстановку в данном регионе.
Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» признана террористической в России и запрещена.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии