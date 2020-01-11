В США назвали российский Су-57 небоеспособным

Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Автор статьи отметил, что Су-57 недостаточно профинансирован, слишком долго разрабатывается, не являются многосерийными. Также он добавил, что у истребителя отсутствуют штатные двигатели второго этапа.

По данным издания, в настоящее время в российском парке тактической авиации находится около одной тысячи самолетов, среди которых нет ни одного серийного истребителя пятого поколения, тогда как в американском парке около трех тысяч самолетов, в том числе сотни истребителей пятого поколения.

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