Несколько военных объектов США атакованы Ираном
Несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает агентство ISNA.
Несколько ракет класса земля-земля были запущены по американским военным объектам в рамках операции сил КСИР «Мученик Сулеймани».
Атаке подверглись объекты Соединенных Штатов в Эрбиле на севере Ирака, а также авиабаза Аль-Асад на западе страны, сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.
Ранее сообщалось, что база Аль-Асад подверглась ракетному удару.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.
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