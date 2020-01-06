Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск
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Правительство Ирака начало подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя главнокомандующего иракскими вооруженными силами Абделя Керима Халфа.
Отмечается, что деятельность международной коалиции в стране ограничится консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих.
По словам Халфа, уже ограничено наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.
Ситуация в регионе вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.