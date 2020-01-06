Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск

Правительство Ирака начало подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя главнокомандующего иракскими вооруженными силами Абделя Керима Халфа.

Отмечается, что деятельность международной коалиции в стране ограничится консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих.

По словам Халфа, уже ограничено наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.

Ситуация в регионе вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.