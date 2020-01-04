Хафтар объявил о мобилизации в Ливии для борьбы с иностранной агрессией

Командующий «Ливийской национальной армией» (ЛНА) Халиф Хафтар потребовал привести армию в состояние готовности к боевым действиям для того, чтобы противодействовать иностранной агрессии, передает Al Arabiya.

По словам Хафтара, армия будет реагировать на любое иностранное вмешательство. Он обвинил турецкого президента Тайпа Эрдогана в попытках возродить «османское наследие» в стране.

«Мы принимаем вызов [Турции]», — говорится в заявлении Хафтара.

По мнению командующего ЛНА, Эрдоган, ранее разрешивший ввести войска страны в Ливию, отправляет бойцов на смерть.

Хафтар призвал жителей объединиться против «врага, который хочет захватить страну».

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит ПНС во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халиф Хафтар.

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