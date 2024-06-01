Российская авиация уничтожила боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в Сирии два места базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрылись в сирийских провинциях, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. Об этом пишет РИА Новости.

«ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор», — сказал военный на брифинге.

19 мая Попов заявлял, что участники организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара собираются атаковать беспилотными летательными аппаратами позиции Вооруженных сил России, а также сирийских военных в Сирии. По его словам, превентивные меры для защиты российских и сирийских солдат предпринимаются.

Ранее российские военные нанесли удар по боевикам в сирийской провинции Хомс.