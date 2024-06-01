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В одном из городских округов Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Валуйском городском округе Белгородской области

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Shutterstock/Wirestock Creators

Сирены ракетной опасности сработали в Валуйском городском округе и городе Валуйки, расположенных в Белгородской области. Об этом сообщила мэрия административного центра региона, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

«Внимание! Валуйский ГО и город Валуйки. Ракетная опасность», — говорится в заявлении.

Представители властей призвали местных жителей пройти в укрытия. В частности, людям рекомендовали спрятаться в подвальных помещениях или иных подземных пространствах.

Впоследствии мэрия города Белгорода в официальном Telegram-канале сообщила об отмене ракетной опасности в упомянутых районах. Особый режим действовал ровно 10 минут — с 22:10 до 22:20 мск.

1 июня военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что украинские военнослужащие начали обстреливать Белгородскую область при помощи западного оружия. По его словам, недавно российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над регионом более 10 ракет от американских систем залпового огня HIMARS.

При этом журналист подчеркнул, что для применения этих комплексов бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходима помощь зарубежных специалистов. «Самодеятельность» Киева в данном случае исключена, добавил он.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона на автомобиль пострадал 19-летний молодой человек.

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