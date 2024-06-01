Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского дрона на поселок Красный Партизан, расположенный недалеко от города Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В заявлении отмечается, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывоопасный предмет (ВОП) в районе улицы Гагарина. Атака была зафиксирована в 15:50 мск.

«Ранен мужчина 1955 года рождения», — уточнили в представительстве республики.

Вечером 1 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли донецкий поселок Еленовку. По данным СЦКК, украинские военнослужащие вели огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Под удар попал жилой массив, где отсутствуют какие-либо вооружения и иная техника российских войск. В представительстве региона подчеркнули, что на месте обстрела были найдены фрагменты реактивных снарядов. Предварительно, речь идет о боеприпасах «натовского» образца.

В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Также в населенном пункте не было зафиксировано никаких повреждений.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) около 250 домов остались без газоснабжения из-за атаки со стороны ВСУ.