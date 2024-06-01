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Пострадавших от пожара в Чечне перевезли в Нижний Новгород

Ил-76 МЧС доставил пять человек из Грозного в Нижний Новгород после пожара

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Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил пять человек, пострадавших после пожара в Грозном, в Нижний Новгород для лечения. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

По данным ведомства, 30 мая женщина и четверо детей получили ожоги при пожаре в Чечне.

«Борт Ил-76 МЧС России оснащен: современным оборудованием и специальными медицинскими модулями; аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами», — отмечается в сообщении.

1 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о ликвидации пожара Ростовских лесничествах на площади 169 га. К борьбе с огнем были привлечены 226 человек и 69 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. Изначально сообщалось о пожаре на территории в 30 га. Вечером 31 мая площадь возгорания в лесничествах Ростовской области выросла до 52 га и продолжила увеличиваться. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту инцидента.

Ранее в Твери загорелся мусороперерабатывающий цех.

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