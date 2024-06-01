«Кричала от боли»: жительница Путилково рассказала об избиении женщины во дворе дома

В подмосковном Путилково местный житель тащил супругу за волосы и душил во дворе дома на глазах у ребенка. Очевидица произошедшего Мила рассказала «Газете.Ru», что пострадавшая получила сотрясение мозга, ее увезли на скорой помощи. По ее словам, мужчина сбежал после появления сотрудников полиции.

«С семьей не знакома, первый раз такое у нас происходит на улице. Девушка получила сотрясение мозга, увезли на скорой, а мужчина сбежал, насколько знаю. Дети стояли в стороне, мальчик крикнул, чтобы помогли, их ребенок плакал рядом, женщина только кричала от боли, мужчина на нее кричал, что-то говорил, но я не услышала что. Единственное, что услышала, он сказал другой женщине, что ей нужны таблетки, что естественно, неправда. Потому что, если человеку плохо, его не будут тащить так через весь двор, плюс мужчина сбежал, увидев полицию», — сказала она.

Другая очевидица рассказала «Газете.Ru», что соседи уже писали на мужчину заявление в полицию. По ее словам, пострадавшая рассказала, что муж ее уже бил ранее.

«Мимо проходили, когда это все началось. Помогли ей. Все зафиксировано, вызвали полицию, «опеку», «скорую», отвезли ее на «скорой» в больницу, сотрясение у нее. С семьей не знакомы, из другого дома, но заявление на этого мужчину уже их соседи писали в полицию. Да, бил и не в первый раз, как она говорила, и соседи слышали», — отметила она.

Видеоролик инцидента был опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина в бейсболке тащит женщину по двору за волосы. Затем он обхватил ее руками за шею и начал душить. Когда пострадавшая упала, мужчина тащил ее по асфальту за руки.

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