Российские бойцы при помощи «Искандеров» поразили базу украинских ССО

Российские военнослужащие с помощью оперативно-тактических комплексов «Искандер» поразили базу Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта. Об этом сообщается на странице «Военная хроника» в социальной сети «ВКонтакте».

В материале отмечается, что объект находился в районе донецкого города Славянска. Здесь была зафиксирована «хорошая серия прилетов».

«Попали в базу украинских ССО», — уточняется в публикации.

Чуть позже «Военная хроника» обнародовала карту населенного пункта, на которой выделен ангар на улице Заводской. По информации авторов материала, именно здесь располагалась уничтоженная база. Не исключается, что на объекте вместе с украинскими солдатами находились иностранные наемники.

Как рассказали очевидцы, для эвакуации раненых в город Славянск прилетел вертолет. Однако другие подробности пока не уточняются.

1 июня министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки военнослужащие страны уничтожили несколько складов с западным оружием на Украине. По данным ведомства, российские бойцы поразили все заданные цели.

В тот же день Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по украинским энергетическим объектам. В военном ведомстве страны назвали эту операцию ответом на попытки ВСУ уничтожить объекты инфраструктуры на российской территории.

Ранее в Львовской области Украины зафиксировали повреждение военного аэродрома.