Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежал болельщик

На первых минутах матча финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» на поле выбежал болельщик, передает «Чемпионат».

Сейчас идет десятая минута матча. Счет пока не открыт.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

«Реал» является 14-кратным победителем самого престижного европейского клубного турнира, что является рекордом. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который обыграл в финале миланский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0.

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