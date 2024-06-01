В Курской области сбили украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории Курской области. Около 20:30 мск средства ПВО сбили украинский дрон, отметили в ведомстве.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в ночь на 29 мая в поселке Теткино Глушковского района с двух украинских дронов были сброшены взрывные устройства на жилые дома.

По его словам, в результате атаки произошли пожары в домах, постройках и гараже. Данные возгорания оперативно потушили силы спасателей и добровольные пожарные дружины, уточнил он. Смирнов пообещал, что собственникам окажут помощь в восстановлении имущества. Он добавил, что российские военные сбили один из коптеров.

Ранее Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск.