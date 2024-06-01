Стало известно, как на вратаря «Балтики» повлияет переход в «Зенит»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Александр Фильцов в интервью Legalbet заявил, что переход вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в «Зенит» не должен повлиять на самоотдачу игрока в предстоящем суперфинале Кубка России.

По его мнению, Латышонок создает впечатление серьезного и вдумчивого игрока.

«Здорово, что он перейдет в этот клуб. Михаил Кержаков уже возрастной вратарь, и его карьера близится к закату. Латышонок идет во вратарскую команду к Адамову. А в финале против, возможно, своей будущей команды, он настроится и покажет свой лучший футбол», — заявил Фильцов.

По информации СМИ, Латышонок подпишет контракт с «Зенитом» сразу по окончании кубкового матча.

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в «Лужниках». По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

На пути к Суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак». «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА.

Ранее сообщалось, что во время финала Лиги чемпионов на поле выбежал болельщик.