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Фанат, который выбежал на поле во время финала ЛЧ, сделал это за деньги

Фанат выбежал на поле во время финала ЛЧ в футболке «Mellstroy»

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Ryan Pierse/Staff/Getty Images

Фанат, который выбежал на поле во время финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом», был одет в футболку «Mellstroy», передает «Чемпионат».

Mellstroy — никнейм блогера из Белоруссии, который обещал 30 миллионов рублем тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов.

Сейчас идет 35 минута матча. Счет пока не открыт.

«Реал» является 14-кратным победителем самого престижного европейского клубного турнира, что является рекордом. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который обыграл в финале миланский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Карло Анчелотти назвали идеальным тренером для «Реала».

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