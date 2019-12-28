Беспилотник США провел разведку у берегов Крыма

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма. Об этом сообщается в Twitter PlaneRadar.

Уточняется, что беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия.

Отмечается, что летательный аппарат провел разведку у линии разграничения в Донбассе, а затем вдоль черноморского побережья России.

В социальной сети приведена карта с маршрутом мониторинга беспилотника.

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