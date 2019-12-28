Беспилотник США провел разведку у берегов Крыма
close
Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма. Об этом сообщается в Twitter PlaneRadar.
Уточняется, что беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия.
Отмечается, что летательный аппарат провел разведку у линии разграничения в Донбассе, а затем вдоль черноморского побережья России.
В социальной сети приведена карта с маршрутом мониторинга беспилотника.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские истребители трижды за неделю поднимались для защиты границ
— Пять разведывательных самолетов НАТО засекли у границ России