Открытое горение на «Адмирале Кузнецове» ликвидировано

Открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Представитель оперштаба заявил, что горение удалось ликвидировать к 07.00 мск.

По последней информации, в настоящее проводится обследование помещений судна на наличие скрытых очагов возгорания.

Ранее сообщалось, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» загорелся в доке в Мурманске. В результате происшествия один человек погиб, еще 12 пострадали.

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