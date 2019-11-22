Совбез доработает проект концепции развития ВС России

Российский Совет безопасности в целом принял проект концепции развития Вооруженных сил в стране, но внесет некоторые корректировки до 30 марта 2020 года и покажет его президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря совета Николая Патрушева.

По его словам, этот проект по развитию ВС поддержали на состоявшемся заседании о совершенствовании военной организации страны, но были внесены некоторые дополнения. Этот проект направили в Минобороны и другим профильным ведомствам для его улучшения.

«Он будет... представлен... на утверждение президенту до 30 марта следующего года», — пояснил Патрушев.

Также он добавил, что к июлю 2020 года будут созданы концепции строительства и развития вооруженных формирований и органов, после этого к октябрю создадут конкретные планы по их реализации на 2021-2025 годы.