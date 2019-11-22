Российские танки адаптировали к городским боям, выяснили СМИ

Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны, генерал-майор Сергей Бибик сообщил, что в 2020 году российскую бронетехнику оснастят специальными комплектами, которые предусмотрены для ведения уличного боя.

Об этом пишут «Известия».

«Полученный в локальных вооруженных конфликтах опыт позволил нам завершить работы по созданию современных комплектов дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты для их действий на урбанизированной местности», — сказал Бибик.

При этом он добавил, что в 2019 году в российской армии появится 15 видов автомобилей и бронетехники.