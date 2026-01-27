Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Французский евродепутат раскритиковала генсека НАТО за грубость и прозападную позицию

Евродепутат Луазо раскритиковала Рютте за грубость по отношению к Европе
Wolfgang Rattay/Reuters

Французский депутат Европарламента Натали Луазо в соцсети X раскритиковала генерального секретаря НАТО Марка Рютте за грубую, по ее мнению, позицию в отношении Европы.

«Это был безобразный момент. Рютте думает, что грубость по отношению к европейцам порадует [президента США Дональда] Трампа. Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс в усилиях США и Европы», — заявила Луазо.

Поводом для критики стали высказывания Рютте в Европарламенте, где он заявил, что не против публикации его переписки с Дональдом Трампом, похвалил американского политика и призвал ЕС «перестать мечтать» о самостоятельной обороне без США.

В январе газета Financial Times (FT) написала, что генсек НАТО Марк Рютте является главным советником» Трампа в Европе. Собеседники агентства рассказали, что благодаря советам Рютте Трамп мог смягчить риторику по поводу Гренландии и финансовых пошлин для Европы. А именно на встрече с Рютте 22 января Трамп сформировал с ним основу будущего соглашения по Гренландии и Арктике. Газета The Times писала, что среди пунктов соглашения есть на запрет на финансовые вклады России и Китая, создание командного центра НАТО в Гренландии, доступ США к полезным ископаемым и некое соглашение об «исключительном» режиме для США.

Ранее в Совфеде посчитали преждевременным «облегчение» европейцев по Гренландии.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!