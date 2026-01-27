Французский евродепутат раскритиковала генсека НАТО за грубость и прозападную позицию

Французский депутат Европарламента Натали Луазо в соцсети X раскритиковала генерального секретаря НАТО Марка Рютте за грубую, по ее мнению, позицию в отношении Европы.

«Это был безобразный момент. Рютте думает, что грубость по отношению к европейцам порадует [президента США Дональда] Трампа. Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс в усилиях США и Европы», — заявила Луазо.

Поводом для критики стали высказывания Рютте в Европарламенте, где он заявил, что не против публикации его переписки с Дональдом Трампом, похвалил американского политика и призвал ЕС «перестать мечтать» о самостоятельной обороне без США.

В январе газета Financial Times (FT) написала, что генсек НАТО Марк Рютте является главным советником» Трампа в Европе. Собеседники агентства рассказали, что благодаря советам Рютте Трамп мог смягчить риторику по поводу Гренландии и финансовых пошлин для Европы. А именно на встрече с Рютте 22 января Трамп сформировал с ним основу будущего соглашения по Гренландии и Арктике. Газета The Times писала, что среди пунктов соглашения есть на запрет на финансовые вклады России и Китая, создание командного центра НАТО в Гренландии, доступ США к полезным ископаемым и некое соглашение об «исключительном» режиме для США.

Ранее в Совфеде посчитали преждевременным «облегчение» европейцев по Гренландии.