Мурманчанам вернули свет

В Мурманской области введенные ранее ограничения сняты и энергоснабжение в регионе восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

»<...> к настоящему моменту первый этап аварийно-восстановительных работ завершен. Введенные ранее ограничения сняты», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что продолжают координировать работу предприятий электроэнергетики и региональных органов власти для обеспечения бесперебойного энергоснабжения жителей.

Губернатор региона Андрей Чибис в свою очередь заявил, что ремонтные бригады завершили монтаж линии электроснабжения на временных опорах.

«Специалисты начинают подавать напряжение в тестовом режиме», — отметил он.

По словам Чибиса, работы по установке постоянных опор ЛЭП продолжаются.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморске — происходило отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

