Мурманчанам вернули свет

В Мурманской области введенные ранее ограничения сняты и энергоснабжение в регионе восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
»<...> к настоящему моменту первый этап аварийно-восстановительных работ завершен. Введенные ранее ограничения сняты», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что продолжают координировать работу предприятий электроэнергетики и региональных органов власти для обеспечения бесперебойного энергоснабжения жителей.
Губернатор региона Андрей Чибис в свою очередь заявил, что ремонтные бригады завершили монтаж линии электроснабжения на временных опорах.
«Специалисты начинают подавать напряжение в тестовом режиме», — отметил он.
По словам Чибиса, работы по установке постоянных опор ЛЭП продолжаются.
24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморске — происходило отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.
Ранее жителям обесточенного Мурманска начали раздавать продукты.