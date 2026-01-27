Российский суд заочно приговорил к длительному сроку финского наемника ВСУ

Российский суд заочно вынес приговор финскому наемнику Вяйсянену Харри, воевавшему в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Мужчину признали виновным по статье о наемничестве.

«Следствием и судом установлено, что Вяйсянен Харри в 2022 году прибыл на территорию Украины и из корыстных побуждений добровольно вступил в состав Интернационального легиона обороны Украины в качестве наемника. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением», — говорится в сообщении.

Из него также следует, что Харри за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих.

По ходатайству следствия в отношении фигуранта заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд назначил финскому военному наказание в виде 14 лет заключения в колонии строгого режима. Вяйсянена Харри объявили в международный розыск.

Ранее в Харьковской области ликвидировали четырех наемников ВСУ из Европы.