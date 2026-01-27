Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Российский суд заочно приговорил к длительному сроку финского наемника ВСУ

СК: финского наемника ВСУ Харри заочно приговорили к 14 годам колонии
Telegram-канал Следком

Российский суд заочно вынес приговор финскому наемнику Вяйсянену Харри, воевавшему в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Мужчину признали виновным по статье о наемничестве.

«Следствием и судом установлено, что Вяйсянен Харри в 2022 году прибыл на территорию Украины и из корыстных побуждений добровольно вступил в состав Интернационального легиона обороны Украины в качестве наемника. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением», — говорится в сообщении.

Из него также следует, что Харри за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих.

По ходатайству следствия в отношении фигуранта заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд назначил финскому военному наказание в виде 14 лет заключения в колонии строгого режима. Вяйсянена Харри объявили в международный розыск.

Ранее в Харьковской области ликвидировали четырех наемников ВСУ из Европы.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!