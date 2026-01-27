Размер шрифта
Число судебных решений о конфискации имущества увеличилось в три раза

Генпрокуратура: в 3 раза возросло число судебных решений о конфискации имущества
Мария Девахина/РИА Новости

Количество судебных решений по уголовным делам, по которым применялась конфискация имущества, за последнее время выросло в три раза. Об этом сообщил начальник Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры, кандидат на должность заместителя генерального прокурора Сергей Бажутов, передает ТАСС.

По его словам, в 2023 году ведомство обратило внимание, что данная мера уголовно-правового характера «исполняется не в полном объеме», после чего были приняты меры методического, организационного характера.

»... и за счет этого, в том числе обжалования судебных решений, которыми конфискация не применялась, мы смогли добиться роста применения конфискации с 11 тысяч до 31 тысяч судебных решений, по которым данная мера уголовного правового характера применена», — сказал Бажутов на комитете в Совете Федерации.

Этот инструмент был исключен из УК РФ в 2003 году. В 2006 году его вернули.

В декабре сообщалось, что Генпрокуратура требует взыскать в доход государства имущество и счета экс-сотрудника управления «К» МВД России Георгия Сатюкова и его сообщников на сумму около 2,5 млрд рублей.

Ранее Гуцан заявил, что Генпрокуратура будет совершенствовать антикоррупционную работу.
 
