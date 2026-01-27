В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора по подозрению в мошенничестве

В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Анну Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Об этом пишет РИА Новости.

»(Минькова - ред.) задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения», — сказал журналистам источник.

Других подробностей не приводится. Официальных комментариев по ситуации на момент публикации нет.

В декабре 2025 года сообщалось, что бывший руководитель администрации города Волгодонск Ростовской области Юрий Мариненко взят под стражу по подозрению в совершении мошеннических действий.

Согласно материалам следствия, в период с 11 мая 2015 года по 20 мая 2016 года Мариненко, используя свое служебное положение, предоставил ложные сведения должностным лицам администрации города. В результате чего, как утверждается, он сам и член его семьи были незаконно признаны малоимущими для получения социального жилья. Впоследствии, на основании договора социального найма, ему было предоставлено жилое помещение, которое он затем безвозмездно передал члену семьи. Стоимость указанного жилья оценивается более чем в 2,5 миллиона рублей.

Ранее в Свердловской области у экс-борца с коррупцией конфисковали десятки миллионов за взятки.