«Пусть переживают»: в России не исключили переброску сил из Сирии на Донбасс

Аналитик Литовкин: вывод части сил РФ из Сирии может усилить войска в зоне СВО

Сообщения в СМИ о том, что российские военные начали покидать военно-воздушную базу у города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, могут свидетельствовать о переброске этих сил в зону СВО, такой шаг, безусловно, усилит позиции армии России на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Там была авиация. У нас в Сирии стрелковых частей практически не было, поэтому, перебросить на территорию Украины [могут]», — подчеркнул военный эксперт.

Литовкин предположил, что военную технику и личный состав с российской базы близ города Эль-Камышлы перебросят на Донбасс, где идет освобождение территории ДНР и ЛНР от украинских войск.

По словам эксперта, такой шаг «безусловно усилит» позиции ВС России в зоне СВО. Литовкин добавил, что власти Украины не зря переживают по поводу возможного усиления армии России на Донбассе.

«Пусть переживают. Это им необходимо, пока они не подпишут капитуляцию, пусть переживают», — отметил собеседник.

Аналитик добавил, что не стоит давать оценки о количестве контингента, который выводится из аэродрома на северо-востоке Сирии, поскольку официальных комментариев от Минобороны РФ пока нет.

27 января вещающий из Ирака телеканал Kurdistan24 сообщил, что российские военные якобы начали покидать военно-воздушную базу близ города Эль-Камышлы в населенной курдами северо-восточной части Сирии.

26 января телеканал показал кадры с российским военно-транспортным самолетом Ил-76, у которого была открыта аппарель грузового люка. Журналисты Kurdistan24 в комментарии к видео утверждали, что борт прибыл забрать находящихся на военно-воздушной базе российских военных. Кроме того, были опубликованы кадры российского вертолета Ми-8 со снятыми лопастями несущего винта, якобы подготовленного к транспортировке внутри Ил-76.

При этом, как сообщает издание «Военное обозрение», Киев обеспокоен выводом части российских сил из Сирии, поскольку личный состав «с большой долей вероятности» отправится в зону СВО.

Ранее сообщалось, что временный президент Сирии приедет в Москву для встречи с Путиным.