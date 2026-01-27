Размер шрифта
В Златоусте подросток решил пошутить и поджег друга

В Челябинской области суд вынес приговор 16-летнему за поджог приятеля
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Подросток из Златоуста получил год воспитательной колонии за то, что поджег своего друга, облитого бензином; пострадавший выжил, но получил ожоги. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Инцидент произошел в июле 2025 года, когда двое несовершеннолетних работали в лесу. Один из них случайно пролил на себя большое количество бензина. Увидев это, второй подросток из со словами «Что будет, если поджечь?» поднес зажигалку к одежде друга. Пострадавший выжил, но получил ожоги 30% поверхности тела и перенес несколько операций.

Златоустовский городской суд признал поджигателя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью. Обвиняемому назначено наказание в виде одного года лишения свободы в воспитательной колонии. Суд также взыскал с него 900 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

До этого на Урале подростки подожгли дом, решив затопить печь после встречи Нового года. Один из подростков использовал для этого легковоспламеняющуюся жидкость, что и привело к возгоранию. 14-летний и 12-летний подростки получили несовместимые с жизнью травмы, еще троих госпитализировали с ожогами тела и отравлением продуктами горения.

Ранее в Москве подростки едва не сожгли именинницу в день рождения.
 
