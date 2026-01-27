Размер шрифта
Домашняя львица напала на 8-летнюю девочку

В Пакистане домашняя львица сорвалась с рикши и ранила 8-летнюю девочку
Hyserb/Shutterstock/FOTODOM

В Пакистане домашняя львица сбежала из рикши (повозка, которую тянет за собой, взявшись за оглобли, человек) и напала на маленькую девочку. Об этом сообщил местный новостной канал Samaa TV.

Инцидент произошел в городе Лахор. Хозяева хищницы свободно перевозили ее в рикше без клетки. Когда они решили выгрузить хищницу из транспортного средства, та начала вести себя агрессивно. В этот момент мимо проходила 8-летняя девочка. Львица вырвалась из рук мужчины и набросилась на ребенка.

Девочку удалось отбить, ее госпитализировали с ранами на руках и ногах. Вскоре на место происшествия прибыла полиция. К тому моменту хозяева львицы вместе с ней скрылись с места происшествия. На данный момент их разыскивают правоохранители.

В связи со случившимся местные власти начали проверку среди всех владельцев львов и тигров. Полиция уже изъяла 11 диких кошек, которые содержались в домашних условиях незаконно.

До этого у жителя Москвы изъяли самца пумы по имени Геркулес, которого он годами держал в собственной квартире. По словам соседей, владелец выгуливал хищника без намордника. Соответствующих документов, которые бы разрешали держать дома хищное животное, у москвича не было.

По решению суда пуму передали зоопарку. У Геркулеса предварительно диагностировали эпилепсию и хроническую энтеропатию. За состоянием животного следят ветеринарные врачи, в случае необходимости будут проведены необходимые дополнительные тесты.

Ранее ветеринар заявила, что содержать дикое животное в квартире «очень жестоко» и опасно.
 
