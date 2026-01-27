Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Герасимов рассказал о заблокированном районе с украинскими военными

Герасимов: группировка «Запад» блокировала район с 800 военными ВСУ
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Группировка «Запад» Вооруженных сил России заблокировала район размером 4 на 6 км, в нем остаются до 800 украинских военнослужащих. Об этом заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 км, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений», — рассказал генерал.

27 января в Минобороны РФ сообщили, что Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе визита в зону СВО Герасимов также сообщил, что российские войска продолжают развивать наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях и находятся на завершающем этапе освобождения населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое в ДНР.

Герасимов добавил, что бойцы группировки «Днепр» Вооруженных Сил России в январе 2026 года взяли под контроль четыре населенных пункта.

Ранее в Минобороны России назвали потери ВСУ в зоне СВО за сутки.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!