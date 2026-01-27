Герасимов рассказал о заблокированном районе с украинскими военными

Группировка «Запад» Вооруженных сил России заблокировала район размером 4 на 6 км, в нем остаются до 800 украинских военнослужащих. Об этом заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 км, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений», — рассказал генерал.

27 января в Минобороны РФ сообщили, что Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе визита в зону СВО Герасимов также сообщил, что российские войска продолжают развивать наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях и находятся на завершающем этапе освобождения населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое в ДНР.

Герасимов добавил, что бойцы группировки «Днепр» Вооруженных Сил России в январе 2026 года взяли под контроль четыре населенных пункта.

Ранее в Минобороны России назвали потери ВСУ в зоне СВО за сутки.