Вучич сообщил о предложении закрыть российские СМИ в Сербии

Лидер одной из европейских стран предлагал президенту Сербии Александру Вучичу закрыть российские СМИ в стране в обмен на поддержку по вопросу евроинтеграции. Об этом Вучич сообщил телеканалу Blic TV.

По словам президента Сербии, ему предлагали ограничить работу телеканала Russia Today и новостного агентства Sputnik в обмен на «открытие» так называемый «кластера 3» — блока мер, который Сербия должна выполнить для членства в ЕС.

«Он имел в виду новостные программы, поэтому сказал мне: «Закройте российские СМИ в Сербии, выключите Russia Today и Sputnik. У меня есть информация, что они работают в Сербии с вашего разрешения, закройте их, и мы поддержим открытие третьего кластера»», — рассказал президент Сербии.

По словам Вучича, он поблагодарил коллегу за предложение, пожелал «всего наилучшего» и предложил увидеться на баскетбольном турнире Евролиги.

В декабре 2025 года Вучич заявил, что Сербия в возможном конфликте России и Европы будет находиться на своей собственной стороне.

В январе бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз предлагает Сербии предать Россию в обмен на евроинтеграцию. Также он отметил, что военный нейтралитет остается постоянным выбором Сербии».

