«Я был молодой и красивый, а теперь — только красивый»: умер Борис Игнатьев

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни. В комментарии «Газете.Ru» почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о человеческих качествах специалиста.

«У меня рак? Меня никто не оповещал»

Борис Игнатьев ушел из жизни в ночь на 27 января. Известно, что знаменитый тренер серьезно болел: в прошлом году у него диагностировали онкологическое заболевание. Информацию о кончине специалиста подтвердила его жена Ирина Игнатьева.

«К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем. Дата похорон пока не определена», — сказала она РИА Новости.

О болезни Игнатьева стало известно в декабре 2024 года. Как сообщал Telegram-канал SHOT, экс-тренеру сборной диагностировали новообразование в желудке. Врачи также назначили терапию из-за кардиомиопатии — сердечной недостаточности. Заболевание характеризуется изменениями в структуре и работе миокарда — сердечной мышцы.

Сам он в тот момент отреагировал иронически, признав, впрочем, что проблемы со здоровьем у него есть.

«СМИ пишут, что у меня выявили рак? Я не знаю пока, меня об этом никто не оповещал, давайте не будем торопиться. В целом здоровье оставляет желать лучшего. Прошла операция на желудок, серьезная, но не особо, чтобы кричать «караул», но это были не опухоли. Сейчас идет реабилитация», — заявил он ТАСС

В апреле прошлого года появилась информация, что состояние Игнатьева резко ухудшилось. Он признал, что почувствовал слабость, но предпочел уйти от обсуждения этого вопроса.

«У всех своя жизнь, свои заботы. Я не вижу смысла обсуждать эту тему, потому что она закончится на уровне разговоров», — заявил он.

Однако болезнь прогрессировала. «Mash на спорте» приводит подробности последних дней специалиста. Сообщается, что незадолго до ухода из жизни Игнатьев резко похудел на 15 кг и перестал говорить. В январе он провел в больнице более двух недель. Накануне дома ему резко стало хуже — упало давление, он перестал реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, но помочь Игнатьеву врачи не смогли.

«Никогда никому ни в чем не отказывал»

Соболезнования в связи со смертью Бориса Игнатьева в беседе с «Газетой.Ru» выразил почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он отметил человеческие и профессиональные качества тренера.

«Самое ценное — это его человеческие качества. Я не просто с ним хорошо знаком, а работал с ним вместе, он был при мне тренером юношеской команды, стал чемпионом Европы. Была потрясающая молодежная команда: Саленко, Кирьяков — такие звезды играли. И тренером национальной сборной он был. Сам прошел хорошую школу как футболист-профессионал.

Но самое главное — он один из ярких представителей советской школы футбола, с хорошими знаниями и с хорошей методикой, с современным подходом к тренировочному процессу. А у него он всегда был связан с воспитательным процессом, что немаловажно было в те годы, особенно с юношескими и молодежными командами. Отсюда такое уважение к нему как к специалисту.

И, конечно, его отличала такая, знаете, простота, широта души. Он ни разу никому ни в чем не отказал — в какой-то просьбе помочь, что-то разъяснить. Настолько был открытый и доброжелательный — очень редко в жизни встретишь таких людей.

И в футбольной сфере таких единицы — тех, кто готов поделиться всеми своими знаниями, чтобы кому-то помочь, повысить мастерство, узнать что-то новое о тренировочном процессе. До последнего момента, даже когда заболел, был в строю, выступал в прессе, у Гершковича в Объединении отечественных тренеров играл ведущую роль, готовил методические пособия. Мы потеряли выдающегося человека — хорошего тренера и яркого представителя советской тренерской школы. Мне очень жаль. Мои самые искренние соболезнования семье, родным, близким и всем друзьям Петровича – к которым отношу и себя», — сказал Колосков.

«Я был молодой и красивый, а теперь — только красивый»

Игнатьев-футболист был воспитанником «Спартака», но его карьера на профессиональном уровне продлилась сравнительно недолго — 12 лет, треть из которых он посвятил горьковской «Волге». А в 1973 году он дебютировал на тренерском мостике, став ассистентом наставника владимирского «Торпедо» Ивана Золотухина.

Но уже в 1976 году Игнатьев стал тренировать самостоятельно, и сразу — на национальном уровне. Ему доверили руководить юношеской сборной СССР среди игроков до 19 лет. На этом посту он оставался до 1989 года и именно с этой командой добился главного достижения в тренерской карьере, выиграв юношеский чемпионат Европы — 1988. В той команде блистали будущие звезды отечественного футбола — Юрий Никифоров, Олег Саленко, Сергей Кирьяков, Омари Тетрадзе и другие.

Позже специалист работал в сборной России в штабах Павла Садырина Олега Романцева , а летом 1996 года возглавил команду самостоятельно. Но проработал он недолго: в отборочном турнире ЧМ — 1998 сборная стала второй в группе, а в стыковых матчах проиграла Италии и впервые за 20 дет не попала на мировое первенство. Результаты команда показывала плохие, а игроки не являлись на сборы, не уведомляя тренера. Кроме того, Профессиональная футбольная лига, тогда отвечавшая за проведение чемпионата страны, отказала Игнатьеву в просьбе перенести заключительный тур первенства в связи с ответным стыковым матчем с итальянцами, в итоге тур прошел за шесть дней до матча в Неаполе , который российская сборная проиграла со счетом 0:1.

Пробовал тренер свои силы и за границей. Завершив работу с юношеской сборной, он уехал в Эмираты, где подписал контракт с местным малоизвестным клубом — по словам Игнатьева, по сути, любительским. Как он вспоминал, игроки в свободное от футбола время работали: кто-то был полицейским, кто-то — пожарным, кто-то — банковским сотрудником. А организовать рабочий процесс было трудно, с дисциплиной были проблемы. Тем любопытнее, что специалисту платили большую зарплату.

«Контракт хороший был — $35 тыс. в месяц. Но из них я получал $800. Остальные деньги забирал спорткомитет. Потом мне Колосков пробил повышение. Меня по этому поводу даже вызывали на партсобрание в Эмиратах: «Как это ты будешь больше посла получать?» У посла зарплата была $1200 — и мне такую же сделали», — говорил Игнатьев в интервью Sport24.

Позже он работал в Ираке , в Саудовской Аравии и в Китае , также дважды приходил в киевское «Динамо» в качестве помощника главного тренера — при Валерии Газзаеве Юрии Семине . Последним же местом работы Бориса Игнатьева было московское «Торпедо», которое он сначала тренировал, а позже стал вице-президентом клуба и оставил эту должность в 2018 году.

В последние годы специалист не оставался в стороне от футбола. Он, в частности, выступал в СМИ в качестве эксперта, при этом его высказывания отличались четкостью и структурностью. В 2024 году, обсуждая с «Газетой.Ru» возможный переход в «Акрон» Артема Дзюбы, он произнес фразу, которая, пожалуй, лучше всего говорит о его характере и об отношении к жизни:

«Сможет ли он помочь команде, время покажет. Мы давно не видели его в деле. Я тоже когда-то был молодой и красивый, а сейчас — только красивый».