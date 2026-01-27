Пьяный москвич избил соседку ложкой для обуви из-за доставок

На юге Москвы пьяный мужчина напал на пожилую соседку и избил ее, злоумышленника раздражало, что женщина постоянно заказывает доставку на дом. ОБ этом сообщает Telegram-канал 112.

Как установили правоохранители, 53-летний мужчина был недоволен, что к пожилой соседке постоянно приезжают курьеры. Пьяный москвич решил выяснить отношения с пенсионеркой. Он вооружился ложкой для обуви, вызвал женщину на лестничную клетку и несколько раз ударил.

Женщина в ответ распылила в него перцовый баллончик. На место был вызван наряд Росгвардии, мужчину задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательств.

До этого россиянка надела ведро на голову соседке из-за громкой музыки. Причиной конфликта стала громкая музыка, которую одна из женщин слушала на общей кухне поздно вечером.

Ранее россиянин обесточил квартиру соседа из-за громкой музыки и сломал ему челюсть.