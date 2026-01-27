Размер шрифта
В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора

В Мурманске опровергли фейк об отставке губернатора Чибиса после ЧП с ЛЭП
Григорий Сысоев/РИА Новости

Распространяемое в социальных сетях сообщение о том, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис якобы освобожден от должности после аварии на линии электропередачи (ЛЭП), является фейком. Об этом сообщил оперативный штаб региона, передает РИА Новости.

Отмечается, что в соцсетях распространяется поддельный скриншот популярного информационного агентства.

«Это фейк! Распространение такой информации — один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», — заявили в оперштабе.

24 января Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП . В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток.

Блэкаут затронул жилой фонд и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее жителям обесточенного Мурманска начали раздавать продукты.
 
