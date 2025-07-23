Подрался с Виторганом, женился на Собчак и возглавил два театра: как живет Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов во время показа спектакля «Гамлет in Moscow» в театре на Бронной, 20 июня 2022 года

Российский режиссер театра и кино Константин Богомолов отмечает юбилей — ему исполнилось 50 лет. Он прославился благодаря своим провокационным спектаклям и авторскому взгляду на классику, а после свадьбы с телеведущей Ксенией Собчак имя режиссера вышло далеко за пределы театральной тусовки. Как сложились карьера и личная жизнь Константина Богомолова — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Константина Богомолова

Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве в семье кинокритиков Юрия Богомолова и Ольги Ульяновой. С детства увлекался поэзией — стихи 15-летнего Богомолова публиковались в литературном журнале «Мы» и поэтическом сборнике «Семнадцатое Эхо». После окончания средней школы он поступил на факультет русской филологии Московского государственного университета имени Ломоносова, затем год проучился в аспирантуре, где изучал русское масонство XVIII века, после чего продолжил обучение на режиссерском факультете ГИТИСа в мастерской Андрея Гончарова.

close Режиссер Константин Богомолов в детстве (в центре) konbog75/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Театральные работы Константина Богомолова

Еще во время учебы в ГИТИСе Богомолов начал сотрудничать с театром имени Маяковского. Первый успех пришел к молодому режиссеру в 2002 году, когда он поставил спектакль по пьесам Славомира Мрожика и Фернандо Аррабаля «Лекция по пользе трупов, или шесть трупов в поисках действия». В 2003 году он окончил ГИТИС и устроился в Театр имени Гоголя, параллельно сотрудничая с другими ведущими сценами Москвы и Санкт-Петербурга. В числе самых ярких работ Богомолова того периода постановки «Что тот солдат, что этот», «Грустный анекдот», «Ифигения в Авлиде», а также детский спектакль «Муми-Тролль и комета». По настоящему знаковой для режиссера стала постановка «Много шума из ничего» в Театре на Малой Бронной: в 2007 году Богомолов получил за эту работу престижную премию «Чайка».

С 2007-го по 2012 год Константин Богомолов служил в театре Олега Табакова, на сцене которого ставил спектакли по классическим произведениям российских и зарубежных авторов. Его постановки — «Процесс» по роману Франца Кафки, «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, «Отцы и дети» по роману Ивана Тургенева, «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского, «Чайка» по пьесе Антона Чехова и «Wonderland-80» по повести Сергея Довлатова «Заповедник» — стали яркими событиями в театральном мире.

close Сцена из спектакля «Отцы и дети» по роману И. Тургенева в постановке Константина Богомолова на сцене «Табакерки» в Москве, 26 марта 2008 года Сергей Пятаков/РИА Новости

С 2012-го по 2018 год Богомолов был помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова , на сцене которого с большим успехом шли его спектакли «Событие» по пьесе Владимира Набокова, «Идеальный муж. Комедия» по произведениям Оскара Уайльда, «Карамазовы» по мотивам романа Федора Достоевского, «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025» и «Мужья и жены» по пьесам Вуди Аллена и другие. Параллельно режиссер сотрудничал с московским «Ленкомом», Российским академическим молодежным театром, Театром Наций, Санкт-Петербургским драматическим театром имени Товстоногова и другими площадками.

Летом 2019 года Константин Богомолов был назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Его первой большой работой в новой должности стал спектакль «Дядя Лева», поставленный по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота». Затем в репертуаре театра появились и другие постановки, наиболее успешными из которых стали спектакли «Чайка с продолжением» по мотивам пьесы Антона Чехова, «Таня» по одноименной пьесе Алексея Арбузова, «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя» по мотивам пьесы Максима Горького «Дачники», «Один на один» и «Гамлет in Moscow» по мотивам произведений Уильяма Шекспира.

close Режиссер Константин Богомолов в зрительном зале Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве, 19 апреля 2022 года Сергей Фадеичев/ТАСС

Фильмы и сериалы Константина Богомолова

Первой большой работой Константина Богомолова в кино стал смелый и откровенный сериал «Содержанки» (2019–2023), который получил восторженные отзывы зрителей и негласный титул «главной светской драмы десятилетия». В 2020 году фильмография Богомолова пополнилась сериалами «Безопасные связи» и «Хороший человек», а в 2023-м — сериалом «Кеша должен умереть», в котором он выступил не только режиссером, но и сыграл главную роль.

Есть у Богомолова актерский опыт и помимо «Кеши»: в 12-летнем возрасте он снялся в эпизоде драмы Александра Орлова «Гобсек» (1987), затем был большой перерыв, после которого последовали роли в картине Федора Бондарчука «Вторжение» (2019), сериалах «Псих» (2020), «Шерлок в России» (2020), «Последний министр» (2020 — …) и других.

close Режиссер и актер Константин Богомолов в роли Олега Астафьева в сериале «Псих» (2020) «НМГ Студия», «Студия Видеопрокат»

Константин Богомолов и Дарья Мороз

Константин Богомолов дважды был официально женат. Со своей первой супругой, актрисой театра и кино Дарьей Мороз, он познакомился в 2009 году во время работы над спектаклем «Волки и овцы» для сцены МХТ имени Чехова. В 2010 году они поженились, а спустя год у пары родилась дочь Анна. Семейная идиллия продолжалась восемь лет — в 2018 году Мороз и Богомолов официально развелись.

close Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов в 2013 году Валерий Левитин/РИА Новости

В СМИ писали, что причиной их разрыва оказался роман режиссера с журналисткой Ксенией Собчак, впоследствии ставшей его официальной женой. Однако Мороз эти слухи опровергала: «Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается. Мы расстались давным-давно, и каждый давным-давно пошел своей дорогой».

Так или иначе, уже в конце 2018 года Богомолов и Собчак, которая на тот момент была замужем за актером Максимом Виторганом, стали вместе появляться на светских мероприятиях.

Драка Константина Богомолова с Максимом Виторганом

В январе 2019 года в сети появилось видео драки между Константином Богомоловым и Максимом Виторганом. Инцидент произошел в одном из столичных заведений: по словам очевидцев, мужчины встретились в ресторане, а спустя некоторое время вышли на улицу, где и случилась потасовка, в результате которой режиссер получил перелом носа и поверхностную травму головы.

close Кадр из видео драки актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова на улице в центре Москвы vk.com

От госпитализации Богомолов отказался, а на следующий день после случившегося заверил подписчиков, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе: «Дорогие и неравнодушные друзья, прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано — и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю».

Свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак

В июне 2019 года Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом, а уже в сентябре вышла замуж за Константина Богомолова. Их эпатажная свадьба стала одним из самых обсуждаемых событий года: молодожены приехали в Грибоедовский ЗАГС на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а после росписи пересели в карету, запряженную четверкой черных лошадей, и отправились в Храм Вознесения Господня, где обвенчались. Торжество продолжилось в Музее Москвы — там молодожены устроили роскошную вечеринку для 300 человек, в числе которых были известные политики, бизнесмены и звезды отечественного шоу-бизнеса. По данным «КП», среди приглашенных была и первая жена Богомолова Дарья Мороз, но, несмотря на «дружеские отношения после развода», актриса от посещения мероприятия отказалась.

close Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в загс в свадебном катафалке в Москве, 13 сентября 2019 года Дмитрий Буланов/ТАСС

Чем сейчас занимается Константин Богомолов

Сегодня Константин Богомолов — один из самых востребованных и обсуждаемых театральных режиссеров России. Он продолжает руководить Театром на Малой Бронной, на сцене которого в канун 80-летия Победы представил свою новую работу — спектакль «Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши».

«Возможно, в начале постановки получится даже посмеяться, но уже с середины ужас тех дней, о которых идет речь, ужас бесчеловечности и жестокости захватит зрителя полностью», — писал о спектакле портал Mos.ru.

Летом 2024 года Богомолов возглавил еще одну столичную площадку — Театр Романа Виктюка. Вскоре после своего назначения новый худрук переименовал театр в Сцену «Мельников», убрал из репертуара несколько спектаклей и провел кадровые перестановки в труппе. На сегодняшний день раздел «Афиша» на официальном сайте театра пуст.

close Театральный режиссер Константин Богомолов во время ПМЭФ-2023, 16 июня 2023 года Константин Михальчевский/фотохост-агентство РИА Новости».

Накануне своего 50-летия Константин Богомолов получил от президента Владимира Путина почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации: режиссер был награжден «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».