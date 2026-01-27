СМИ: разведка доложила Трампу о самом слабом положении Ирана с революции 1979 года

Американская разведка представила президенту США Дональду Трампу доклад, указывающий на ослабление позиций иранского правительства. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Эти сообщения (разведки — «Газета.Ru») свидетельствуют о том, что власть иранского правительства находится в самом слабом положении со времен свержения шаха в ходе революции 1979 года», — говорится в материале.

Протесты, вспыхнувшие в конце декабря, потрясли некоторых членов иранского правительства, особенно в тех районах страны, которые, по мнению чиновников, являлись оплотами поддержки аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Ирана. Хотя протесты утихли, правительство по-прежнему находится в сложном положении. В разведывательных отчетах неоднократно указывалось, что помимо протестов, экономика Ирана находится в исторически слабом состоянии, пишет NYT.

К данному моменту американский авианосец «Авраам Линкольн» в сопровождении трех военных кораблей, оснащенных ракетами «Томагавк», вошел в зону ответственности Центрального командования США в западной части Индийского океана. США также направили в регион штурмовики F-15E для усиления ударной авиации и дополнительные системы ПВО Patriot и THAAD для защиты от ответных ударов иранских ракет малой и средней дальности.

По информации издания, американские официальные лица провели консультации с региональными партнерами по Ирану. По словам американского чиновника, помимо бесед с израильскими официальными лицами и встреч в Багдаде, представители администрации Трампа провели переговоры с саудовскими и катарскими официальными лицами.

Ранее сообщалось, что иранский лидер спрятался в бункере в ожидании удара США.