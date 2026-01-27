Размер шрифта
«Сами приползут»: в Госдуме рассказали о будущем диалоге России и Европы

Депутат Чепа: страны Европы выстроятся в очередь ради отношений с Россией
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Диалог между Россией и Европой наладится только после подписания мира на Украине, европейские лидеры «выстроятся в очередь» с целью последующего развития отношений с Москвой. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя заявление премьера Финляндии Петтери Орпо о готовности к переговорам с Россией.

«(Диалог с Европой начнется. – «Газета.Ru) после того, как будет подписано соглашение по Украине, я думаю так. Ничего не нужно. Они сами приползут, то есть они сами выскажут, заинтересованность (в связах с Россией. – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

По словам Чепы, европейские страны после решения конфликта на Украине «будут выстраиваться в очередь» и спорить, «кто первый зайдет в эту дверь».

На этом фоне, с точки зрения парламентария, не стоит обращать особого внимания на воинственные заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая накануне в очередной раз заявила о подготовке к войне с Россией.

«Что касается какой-то там фон дер Ляйен, время которой уже прошло и все прекрасно это понимают, в том числе и в Европе, ни она, ни (глава евродипломатии Кая. – «Газета.Ru») Каллас уже никому не нужны. Они пытаются из себя дуть щеки и показывать какую-то там свою значимость», — заключил Чепа.

До этого Петтери Орпо заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но считает, что время для этого еще не настало.

Ранее Риттер призвал Европу к неожиданному шагу в отношении России.
 
