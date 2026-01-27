Украинка Свитолина вышла в полуфинал Australian Open, выбив американку Гауфф

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В четвертьфинальном поединке она обыграла представительницу США Кори Гауфф. Встреча, которая продолжалась всего 59 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:2.

Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнила четыре эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. Гауфф допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.

За выход в финал Свитолина сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая в своем четвертьфинале обыграла другую представительницу США — Иву Йович. В матче 1/8 финала украинская спортсменка одолела российскую теннисистку Мирру Андрееву.

Свитолина — бронзовая медалистка Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 20 турниров WTA (из них 19 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (2018).

Ранее Соболенко назвала тяжелым выход в полуфинал Australian Open.