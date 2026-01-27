Размер шрифта
Джейсон Деруло выбирает песню на русском для исполнения в Москве

Певец Деруло вернется в Москву с новым концертом
Артем Рычков/Пресс-служба организаторов концерта

Американский певец Джейсон Деруло вернется в Москву, чтобы дать единственный концерт на «ЦСКА Арене», и уже выбирает песню на русском для исполнения. Об этом «Газете.Ru» сообщил организатор мероприятия — компания Force Events.

Организаторы признались, что ожидают солд-аут.

«Прошла только неделя с момента анонса, но есть большой ажиотаж по продажам билетов. Уже понятно , что будет солд-аут. Главная интрига сейчас — какие российские тренды и песни выберет Джейсон Деруло для включения в свою программу. Менеджмент Деруло уже интересовался новостями российских музыкантов, блогеров и тиктокеров. Обсуждение в процессе, так что, возможно, нас ждет более фееричное шоу, чем в прошлом году», — рассказали в Force Events.

В этот приезд, если будет позволять график, артист хочет организовать свой визит с запасом времени, чтобы успеть посетить культурные достопримечательности и погулять по Москве.

14 июня 2026 года Деруло выступит в Москве с большим шоу в завершение своего европейского тура «The Last Dance World Tour».

В прошлый визит на разогреве Деруло его диджей включил трек российского рэпера Icegergert; сам Деруло вышел на сцену под песню «Матушка-Земля и повторил номера Егора Крида с танцовщицей.
Вместе с артистом на сцену снова выйдут Les Twins.Также они проведут танцевальные мастер-классы в Москве и еще нескольких городах России.

Джейсон Деруло — исполнитель хитов «Wiggle», «Want To Want Me», «Savage Love», «Take You Dancing» и других. Он записывал треки со Снуп Доггом, Дженнифер Лопес, Gucci Mane, Адамом Левином и другими звездами сцены.

В 2025 году Деруло пообещал включить Москву в мировой тур.

Ранее Mia Boyka отказалась от приза в «Выжить в Стамбуле».
 
