Армия

Группировка «Днепр» взяла под контроль Новояковлевку в Запорожской области

МО: бойцы группировки Днепр освободили Новояковлевку в Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки «Днепр» Вооруженных Сил России (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Новояковлевка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригадам, а также береговой обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных сел Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области, отметили в оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, в результате боев были ликвидированы до 40 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад горючего.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки «Запад» заявил, что российские войска с начала 2026 года освободили 17 населенных пунктов. По его словам, под контроль российских войск перешло более 500 кв. км территории.

Кроме того, Герасимов отметил, что российские войска продолжают наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях и находятся на завершающем этапе освобождения населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое в ДНР.

Ранее российские войска взяли под контроль Купянск-Узловой.
 
