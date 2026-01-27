Размер шрифта
В России создали искусственную модель печени для оценки эффективности лекарств

Первый МГМУ: создана «печень-на-чипе» для оценки эффективности и безопасности лекарств
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Сеченовского Университеат разработали лабораторную модель печени, которая воспроизводит реакции человеческой ткани на лекарственные препараты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

В основе конструкции — клеточные сфероиды, собранные из трех типов клеток: гепатоцитоподобной линии HepG2, эндотелиальных клеток и мезенхимальных стромальных клеток. Эти сфероиды поместили в гидрогель, обогащенный компонентами децеллюляризованного матрикса печени овцы. Такой матрикс помогает клеткам вести себя более физиологично, после чего с помощью 3D-биопечати была сформирована трехмерная микрофлюидная система — «печень-на-чипе».

В течение трех недель культивирования модель демонстрировала устойчивый рост, формирование структур, напоминающих элементы сосудистой сети, высокую жизнеспособность клеток и стабильную работу ключевых функций печени. В частности, система вырабатывала альбумин и альфа-1-антитрипсин — белки, которые считаются маркерами функциональности гепатоцитов.

«Мы стремились создать модель, которая одновременно будет масштабируемой, стандартизируемой и при этом максимально физиологичной. Включение децеллюляризованного матрикса и нескольких типов клеток позволило приблизить архитектуру и функции к нативной ткани печени», — рассказала заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Института регенеративной медицины Анастасия Шпичка.

Исследователи сравнили новую конструкцию с традиционными сфероидами, выращенными без матрикса. Такие модели широко применяются в лабораторных исследованиях, однако со временем в них формируется некротическое ядро, а клетки начинают испытывать дефицит кислорода и питательных веществ.

В отличие от них, «печень-на-чипе» сохраняла более высокую метаболическую активность и демонстрировала более физиологичную реакцию на распространенные гепатотоксичные и противоопухолевые препараты. В экспериментах использовались, в частности, ацетаминофен (парацетамол), диклофенак, доксорубицин и цисплатин.

«Одно из ключевых преимуществ конструкции — ее чувствительность к лекарственным соединениям. Мы видим, что такая система способна точнее отражать реакции человеческой печени, что особенно важно на этапах доклинической разработки», — отметила Анастасия Шпичка.

По словам авторов работы, полученная платформа может применяться для доклинического тестирования лекарств, изучения механизмов лекарственного повреждения печени, а в перспективе — для создания персонализированных моделей на основе клеток конкретных пациентов.

Ранее в России первыми в мире нашли способ лечения опасного вирусного заболевания.
 
