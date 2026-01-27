Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию

Россияне после праздников скупили средства от похмелья

«Коммерсантъ»: после каникул россияне потратили миллионы на средства от похмелья
Shutterstock

Продажи лекарств и биодобавок от похмелья в начале января выросли почти на треть после спада во второй половине 2025 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые приводит «Коммерсантъ».

С 29 декабря по 4 января в аптеках было реализовано 65,8 тыс. упаковок антипохмельных средств. За четыре праздничные недели покупатели потратили на такие препараты 96,4 млн рублей — это на 42% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Рост оборота эксперты объяснили увеличением среднего чека, который почти удвоился.

Фармацевтические ритейлеры отметили, что резкий всплеск спроса на антипохмельные препараты пришелся на конец декабря и начало января. При этом в целом во второй половине 2025 года продажи средств от похмелья снижались.

Эксперты связывают эту тенденцию с уменьшением потребления алкоголя в России, а также с возможным насыщением рынка и перераспределением спроса в пользу других препаратов, в том числе энтеросорбентов.

Ранее врач Мясников рассказал о совете своего отца от похмелья.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!