Россияне после праздников скупили средства от похмелья

Продажи лекарств и биодобавок от похмелья в начале января выросли почти на треть после спада во второй половине 2025 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые приводит «Коммерсантъ».

С 29 декабря по 4 января в аптеках было реализовано 65,8 тыс. упаковок антипохмельных средств. За четыре праздничные недели покупатели потратили на такие препараты 96,4 млн рублей — это на 42% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Рост оборота эксперты объяснили увеличением среднего чека, который почти удвоился.

Фармацевтические ритейлеры отметили, что резкий всплеск спроса на антипохмельные препараты пришелся на конец декабря и начало января. При этом в целом во второй половине 2025 года продажи средств от похмелья снижались.

Эксперты связывают эту тенденцию с уменьшением потребления алкоголя в России, а также с возможным насыщением рынка и перераспределением спроса в пользу других препаратов, в том числе энтеросорбентов.

