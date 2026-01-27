Размер шрифта
Стала известна судьба более 2 тысяч без вести пропавших российских военных

Москалькова: судьбу более 2 тысяч без вести пропавших установили с начала СВО
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Судьбу более 2 тысяч без вести пропавших военнослужащих установили с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

Омбудсмен на прошлой неделе посетила Женеву, чтобы установить взаимодействие с международными организациями и обговорить весь список действий для выяснения условий пропажи связи с человеком и способов для его скорейшего обнаружения.

Общими усилиями международным специалистам удалось установить судьбу более 2 тысяч из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины, некоторые попали в госпиталь. Кроме того, были случаи дезертирства, рассказала Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что главное, чтобы семья знала, что произошло с их родными и близкими.

Также Москалькова сообщила, что сегодня Россия и Украина обсуждают список лиц, которые будут включены в новый обмен.

Ранее из зоны СВО в гражданскую жизнь вернулись более 160 тысяч человек.
 
