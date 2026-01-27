Размер шрифта
Минобороны сообщило детали взятия под контроль Купянска-Узлового

Минобороны подтвердило взятие Купянска-Узлового в Харьковской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области во время активного наступления. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, успех был достигнут подразделениями группировки войск «Запад». В ходе боевых действий нанесено поражение личному составу и технике нескольких соединений ВСУ, включая четыре механизированные, аэромобильную и две штурмовые бригады, подразделения теробороны, а также две бригады национальной гвардии. Удары были нанесены в районах Ковшаровки, Нечволодовки, Новоосиново и Сеньково в Харьковской области, а также в районе Красного Лимана в ДНР.

По данным Минобороны, потери украинской стороны превысили 210 военнослужащих. Также уничтожены четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и три склада боеприпасов.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов утром 27 января по итогам рабочей поездки в район действий группировки сообщил, что в заблокированной зоне Купянска-Узлового площадью около 4 на 6 километров остаются до 800 военнослужащих ВСУ. Он также отметил, что российские подразделения продолжают вести бои в соседних населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка.

Ранее российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР, нанеся поражение нескольким соединениям ВСУ.
 
