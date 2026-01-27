Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

«Первый шаг к проституции»: в Госдуме раскритиковали предложение легализовать онлайн-казино

Депутат Делягин: легализация онлайн-казино приведет к трагедиям
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Предложение Минфина легализовать онлайн-казино может привести к разорению семей и личным трагедиям, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Идея Минфина по легализации казино в интернете для их налогообложения и пополнения бюджета — порочный, отчаянный и безжалостный шаг. Бюджет, может, и пополнится, но о том, что это произойдет ценой разорения многих семей, множества личных трагедий, в Минфине задуматься не хотят», — сказал Делягин.

Депутат считает, что российский бюджет можно пополнить другими способами.

«Если мыслить в духе этой инициативы, то можно дойти и до легализации проституции и наркомании, как в некоторых странах Запада. С этого тоже можно собирать налоги, но ничего хорошего из этого ни в Германии, ни в Канаде не вышло. А если Минфину надо 100 млрд рублей, он может использовать неиспользуемые остатки на счетах бюджета, которых у него только вне ФНБ (Фонд национального благосостояния. – прим. «Газеты.Ru») — 5,2 трлн рублей, а в ФНБ — еще 4,4 трлн рублей», — добавил зампред экономического комитета Госдумы.

Издание «Коммерсантъ» до этого выяснило, что глава Минфина Антон Силуанов направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением легализовать онлайн-казино в России. По оценке ведомства, это может приносить около 100 млрд рублей в госказну ежегодно.

В Минфине предложили создать единый центр по учету ставок по аналогии с букмекерами, налоговая нагрузка составила бы не менее 30% выручки за вычетом выплаченных выигрышей. На данный момент в России запрещено онлайн-казино. При этом обычное казино легализовано и некоторые точки функционируют в Сочи, Приморье, на Алтае и в Крыму.

Ранее россиянин поставил 300 тысяч рублей на матч онлайн-игры и проиграл.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!