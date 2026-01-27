«Первый шаг к проституции»: в Госдуме раскритиковали предложение легализовать онлайн-казино

Предложение Минфина легализовать онлайн-казино может привести к разорению семей и личным трагедиям, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Идея Минфина по легализации казино в интернете для их налогообложения и пополнения бюджета — порочный, отчаянный и безжалостный шаг. Бюджет, может, и пополнится, но о том, что это произойдет ценой разорения многих семей, множества личных трагедий, в Минфине задуматься не хотят», — сказал Делягин.

Депутат считает, что российский бюджет можно пополнить другими способами.

«Если мыслить в духе этой инициативы, то можно дойти и до легализации проституции и наркомании, как в некоторых странах Запада. С этого тоже можно собирать налоги, но ничего хорошего из этого ни в Германии, ни в Канаде не вышло. А если Минфину надо 100 млрд рублей, он может использовать неиспользуемые остатки на счетах бюджета, которых у него только вне ФНБ (Фонд национального благосостояния. – прим. «Газеты.Ru») — 5,2 трлн рублей, а в ФНБ — еще 4,4 трлн рублей», — добавил зампред экономического комитета Госдумы.

Издание «Коммерсантъ» до этого выяснило, что глава Минфина Антон Силуанов направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением легализовать онлайн-казино в России. По оценке ведомства, это может приносить около 100 млрд рублей в госказну ежегодно.

В Минфине предложили создать единый центр по учету ставок по аналогии с букмекерами, налоговая нагрузка составила бы не менее 30% выручки за вычетом выплаченных выигрышей. На данный момент в России запрещено онлайн-казино. При этом обычное казино легализовано и некоторые точки функционируют в Сочи, Приморье, на Алтае и в Крыму.

