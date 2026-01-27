Главными проблемами для вступления Сербии в Евросоюз являются отношения её с Россией и с частично признанной республикой Косово. Об этом президент страны Александр Вучич сообщил телеканалу Blic TV.

«Все остальное можно оставить в стороне, будь то какой-либо закон или рекомендация. Я знаю всех европейских лидеров. <…> Я встречался с каждым из них. И ключевой момент — это отношения с Российской Федерацией, а также вопрос Косово и Метохии. Все остальное Сербия может решить сама, и это вообще не проблемы», — отметил он.

В интервью Вучич также сообщил Blic TV, что лидер одной из европейских стран предлагал ему закрыть российские СМИ Russia Today и Sputnik в Сербии в обмен на поддержку по вопросу евроинтеграции.

В декабре 2025 года Александр Вучич заявил, что в случае конфликта России и Европы Сербия будет находиться на своей собственной стороне. А в январе 2026 года бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин отметил, что ЕС требует от Сербии предать Россию в обмен на евроинтеграцию.

