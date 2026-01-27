Врач назвал простой способ снизить частоту возникновения изжоги

Короткая прогулка после еды может снизить риск изжоги и улучшить пищеварение, снижая риск заброса содержимого желудка в пищевод. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб из США в комментарии Indian Express.

По словам специалиста, людям, которые часто сталкиваются с изжогой и кислотным рефлюксом, после приема пищи не стоит ложиться или долго сидеть без движения. Даже легкая активность — например, медленная прогулка в течение 10 минут — помогает желудку быстрее освобождаться от пищи и кислоты.

Салхаб пояснил, что ходьба стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и способствует продвижению пищи и продуктов переваривания по толстой кишке. Это не только уменьшает вероятность заброса кислоты в пищевод, но и помогает снизить вздутие и ощущение тяжести.

Врач подчеркнул, что в положении сидя пищеварительные процессы замедляются, а содержимое желудка легче возвращается в пищевод, что приводит к появлению изжоги. Неприятные ощущения усиливаются после еды, при наклонах вперед или в положении лежа. Легкая физическая активность после еды, напротив, поддерживает нормальную работу пищеварительной системы и может служить простой профилактической мерой для людей с чувствительным желудком.

