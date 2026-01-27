Размер шрифта
Взлетевшую на воздух фуру с дронами ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео удара РСЗО «Торнадо-С» по фуре, набитой ударными дронами ВСУ

В сети появилось эффектное видео, как российские военные одним ударом ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожили фуру с украинскими ударными дронами. Кадры публикует Telegram-канал «Северный ветер».

По данным авторов канала, грузовик, перевозящий беспилотники дальнего действия, был атакован в населенном пункте Хильчичи Сумской области. Координаты цели сообщила российским военным разведка.

«Точным ударом РСЗО «Торнадо-С» фура уничтожена», — говорится в посте.

На записи видно фуру, которая едет по дороге и в какой-то момент взрывается. В результате удара в воздух поднялось яркое пламя со столбами дыма и пыли.

До этого в сети было опубликовано видео с уничтожением минометных расчетов Вооруженных сил Украины на замаскированных огневых позициях. Удары по позициям противника нанесли операторы FPV-дронов российской группировки войск «Север». Цели были обнаружены и ликвидированы в Харьковской области. В результате противник лишился минометов и части личного состава.

Ранее на видео попал удар трехтонной бомбы по штурмовикам ВСУ в Запорожской области.
 
