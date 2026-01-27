Снежный коллапс: девятибалльные пробки парализовали движение в Москве

Автомобили на Новой площади во время снегопада в Москве, 27 января 2026 года

В Москве пробки достигли 9 баллов из-за сильного снегопада. Ночью 27 января в столице выпала почти пятая часть месячной нормы осадков, что парализовало движение. Серьезно затруднен проезд по МКАД. В Департаменте транспорта водителям посоветовали отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом, поскольку время в пути на автомобиле увеличивается в 2–3 раза.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром 27 января пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов. Наибольшее число заторов фиксируется на Третьем транспортном кольце (ТТК), Московской кольцевой автодороге (МКАД), Садовом кольце, а также на шоссе Энтузиастов, Дмитровском и Каширском шоссе.

«Сотрудники ГИБДД ведут круглосуточный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействуют с экстренными службами,

чтобы оперативно реагировать на ситуацию и обеспечивать безопасность движения. Под особым контролем — МКАД, скоростные магистрали, мосты и эстакады», — сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В настоящее время из-за буксующих фур серьезно затруднено движение на нескольких участках МКАД: в районе Волоколамского и Бесединского шоссе, на съезде с внутренней стороны на Ленинградское шоссе в область, а также на внешней стороне в районах Осташковского, Дмитровского, Коммунарского и Рублевского шоссе, улиц Поляны и Соломеи Нерис.

Автомобилистам рекомендуют отменить несрочные поездки, а в случае необходимости — использовать городской транспорт: метро, МЦД или МЦК.

На дорогах следует соблюдать дистанцию в 3–4 раза больше обычной, двигаться плавно и не обгонять снегоуборочную технику. Перед поездкой необходимо полностью очистить автомобиль от снега. Также нельзя парковаться вдоль дорог, чтобы не мешать работе уборочной техники.

«Просим автомобилистов быть внимательными во время поездок в снегопад. Служба эвакуации «Московского паркинга» помогает водителям, если их автомобили забуксовали, попали в ДТП или вышли из строя. Это позволяет предотвращать повторные происшествия», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также автомобилистам напомнили, как помочь друг другу на дороге. Не следует занимать крайние левые ряды, так как они предназначены для спецтехники. Необходимо пропускать автомобили экстренных служб, а если кто-то буксует — помочь по возможности, но только когда это безопасно.

Проблемы с такси

В некоторых районах столицы пользователи сталкиваются с повышенными тарифами на такси, однако в основных точках притяжения пассажиров роста стоимости поездок не зафиксировано. На 10:00 мск количество вышедших на линию автомобилей такси практически сравнялось с показателем недельной давности при обычной погоде. Службы такси обязали контролировать цены и не допускать их необоснованного завышения.

Подобная ситуация наблюдалась в столице 9 января, когда Москву и Подмосковье накрыл южный циклон «Фрэнсис». Тогда снегопад также парализовал движение на МКАД, а метеорологи предполагали, что он может стать самым интенсивным за весь период наблюдений. Однако сегодня, 27 января, ситуация на дорогах вновь серьезно ухудшилась.

Рекордные снегопады в мире

В 2026 году снежная стихия бушует в разных регионах. В Японии на острове Хоккайдо 26 января рекордный снегопад полностью парализовал работу транспорта. В аэропорту Нью-Титосэ из-за отмены более 56 авиарейсов и остановки поездов были вынуждены заночевать около 7 тысяч человек.

В городе Саппоро за 48 часов выпало 64 см снега — это самый сильный снегопад с 1999 года.

Из-за снегоуборочных работ железнодорожное сообщение в Саппоро было восстановлено только к 13:00 следующего дня, а всего по региону были отменены сотни поездов.

В США зимний шторм, обрушившийся 25–26 января, унес жизни по меньшей мере 15 человек в разных штатах: от Нью-Йорка и Пенсильвании до Техаса и Канзаса. Только за 26 января в стране было отменено более 10 тысяч авиарейсов. Стихия также оставила без электроснабжения свыше 800 тысяч домохозяйств, особенно в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана. Ущерб был настолько серьезным, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях объявило о федеральной помощи пострадавшим штатам.