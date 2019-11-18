США не требовали от Японии увеличения расходов на американских военных

Секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что информация о том, что США требовали от Японии повышения расходов на содержание американского военного контингента, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Японии, страны не ведут переговоров о пересмотре соглашения о пребывании американских военных в стране. По условиям существующего на данный момент соглашения, которое истекает в 2021 году, Япония платит около $1,8 млдр за пребывание на ее территории 54 тысяч военнослужащих США.

Секретарь кабмина подчеркнул, что в настоящее время расходы на содержание военного контингента США распределены надлежащим образом.

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