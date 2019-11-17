Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у Путина много успехов. При этом Климкин добавил, что успех нужно еще воплощать, но «символически он есть».

«Успех заключается в том, что происходит разведение», — сказал он.

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