Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, у Путина много успехов. При этом Климкин добавил, что успех нужно еще воплощать, но «символически он есть».
«Успех заключается в том, что происходит разведение», — сказал он.
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